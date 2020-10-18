В России впервые выявили больше 100 тыс. заразившихся COVID-19 за неделю
В России за неделю число заразившихся COVID-19 достигло 100 616 человек, следует из данных оперштаба.
Это примерно на 20% превышает показатель предыдущей недели. Тогда в России выявили 83 717 инфицированных, обращает внимание ТАСС.
За последние сутки в России выявили 15 099 случаев заражения коронавирусом. Число зарегистрированных случаев достигло 1 399 334.ОбществоМедицина
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