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В России впервые выявили больше 100 тыс. заразившихся COVID-19 за неделю

11:11, 18.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России впервые выявили больше 100 тыс. заразившихся COVID-19 за неделю
Фото: realnoevremya.ru

В России за неделю число заразившихся COVID-19 достигло 100 616 человек, следует из данных оперштаба.

Это примерно на 20% превышает показатель предыдущей недели. Тогда в России выявили 83 717 инфицированных, обращает внимание ТАСС.

realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 15 099 случаев заражения коронавирусом. Число зарегистрированных случаев достигло 1 399 334.

ОбществоМедицина
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