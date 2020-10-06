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В центре Казани водитель Porsche сбил на переходе пожилую женщину

08:55, 06.10.2020
В центре Казани водитель Porsche сбил на переходе пожилую женщину
Фото: Илья Репин

В центре Казани пожилая женщина пострадала, попав под колеса автомобиля Porsche. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло на улице Межлаука. Иномарка двигалась со стороны улицы Лево-Булачной в направлении Московской. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Предварительно, водитель не уступил ей дорогу.

Илья Репин

В результате аварии пенсионерка получила травмы таза. Медики доставили ее в больницу.

Ранее сотрудники ГИБДД Казани остановили 235 нарушителей.

Общество Татарстан
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