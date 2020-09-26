В Казани эвакуатор уронил иномарку при погрузке

Фото: соцсети

В Казани эвакуатор уронил автомобиль при погрузке. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, инцидент произошел вчера на улице Толстого напротив Суворовского училища. На кадрах видно, что Daewoo Nexia висит на стропах, одна из которых порвалась.

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В случае возникновения такой ситуации автовладельцам рекомендуют обращаться в компанию, которой принадлежит повредивший машину эвакуатор, и требовать возмещения убытков.