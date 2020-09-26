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Происшествия

В Казани эвакуатор уронил иномарку при погрузке

10:24, 26.09.2020 2
В Казани эвакуатор уронил иномарку при погрузке
Фото: соцсети

В Казани эвакуатор уронил автомобиль при погрузке. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, инцидент произошел вчера на улице Толстого напротив Суворовского училища. На кадрах видно, что Daewoo Nexia висит на стропах, одна из которых порвалась.

соцсети


В случае возникновения такой ситуации автовладельцам рекомендуют обращаться в компанию, которой принадлежит повредивший машину эвакуатор, и требовать возмещения убытков.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:14
    пусть теперь возмещают, а то торопятся при погрузке, аж бегом бегают, лишь бы утащить
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  • Анонимно 13:21
    Никакого возмещения ! Пусть не кидают авто где попало . А ситуация неоднозначная - он не нарочно уронил .
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