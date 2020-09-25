Из Казани в Москву можно будет улететь за 500 рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 сентября открыла продажи авиабилетов из Казани в подмосковный аэропорт Жуковский по цене от 499 рублей. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

realnoevremya.ru

Улететь за эту стоимость можно будет с 18 октября 2020 года до 27 марта 2021 года. В цену билета входят только перелет и маленькая ручная кладь.

Напомним, с 22 сентября татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск — Казань — Волгоград.