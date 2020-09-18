Треть соцобъектов в Челнах ожидает подачи тепла

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Челнах начался новый отопительный сезон: тепло поступило в 245 бюджетных организаций, среди которых 118 детских садов, более 70 школ и 30 медучреждений. Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на «Набережночелнинские тепловые сети».



Сейчас лишь треть социальных объектов не получила тепла. В жилом фонде подключение отопления пройдет поэтапно.

Напомним, мэр Челнов Наиль Магдеев распорядился запустить отопление на социальных объектах города с 17 сентября в детсадах, школах, больницах и поликлиниках.

