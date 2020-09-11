В Казани за сокрытие 20 млн рублей от налогов будут судить экс-директора МТК «Ак Барс»

Фото: «Реальное время»

Ново-Савиновский райсуд Казани рассмотрит дело 55-летнего бывшего топ-менеджера подразделений ХК «Ак Барс». Сегодня прокуратура Татарстана утвердила ему обвинение.



Экс-директор ООО «Машинно-технологическая компания «Ак Барс» обвиняется в сокрытии 20,7 млн рублей компании от взыскания задолженности по налогам и сборам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). По версии Следкома, преступление совершено с сентября 2019-го по январь 2020-го: директор умышленно направил контрагентам-дебиторам финансовые поручения производить оплату, минуя основные счета организации в банке. В итоге компания напрямую получила свыше 32 млн рублей.

Вину экс-руководитель полностью признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. А вот на жилой дом обвиняемого за 5,3 млн рублей и нежилые помещения организации за 19,6 млн рублей следователи наложили арест.

Как выяснило «Реальное время», речь идет об уголовном преследовании Александра Алексеева. С 9 июля в МТК «Ак Барс» другой директор.

Тем временем силовики разработали проект новой статьи в УК РФ «Налоговое мошенничество».