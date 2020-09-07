В Казани благоустроили 28 дворов и 10 внутриквартальных проездов

По президентской программе «Наш двор» в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани завершается благоустройство 28 дворов. Также в районах отремонтировано 10 внутриквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«В текущем году также отремонтировано 10 внутриквартальных проездов. При этом приоритет был отдан проездам к объектам социальной инфраструктуры, а также дворам, где проживает наибольшее количество жителей», — сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.

Благодаря благоустройству придомовых территорий улучшились условия проживания более 27 тыс. казанцев. В 2021 году отремонтируют 43 двора и 114 придомовых территорий.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин посетили двор проспекте Ямашева в Казани, благоустроенный по программе «Наш двор».

