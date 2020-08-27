Умер конкурсный управляющий скандального ПК «Камский»

Сегодня состоялись похороны конкурсного управляющего производственного кооператива «Камский» Наиля Ахметзянова. О произошедшем сообщил на сессии районного совета замглавы Тукаевского района Рустем Закиров, сообщает chelny-biz.ru.

Наиль Ахметзянов был назначен конкурсным управляющим 31 мая 2019-го, после того как ПК «Камский», являющийся когда-то одним из крупнейших сельхозпредприятий Тукаевского района Татарстана, был признан банкротом.

В отношении руководителя ПК «Камский» Фоата Вилданова ведется уже второе уголовное дело. По данным следствия, он вывел имущество кооператива и оформил его в собственность, а также забрал земельные участки в счет погашения долгов.

Напомним, что в 2012 году Вилданов в обход устава кооператива передал дела двум своим сыновьям. В итоге у ПК долги по заработной плате превысили 3 млн рублей, еще 5 млн рублей — налоговая задолженность.

