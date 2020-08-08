Капитан судна с селитрой в Бейруте назвал свою версию взрыва: само по себе вещество взорваться не могло

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Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, которое перевозило аммиачную селитру, рассказал свою версию взрыва груза в порту Бейрута.

По его словам, просто так селитра не могла взорваться и для этого нужно внешнее воздействие.

«Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — сказал он РБК.

На вопрос о том, могла ли селитра потерять свои свойства почти за шесть лет, прошедших со времени ее конфискации властями Ливана, Прокошев сообщил, что она хранилась герметично и воздух и вода не поступали внутрь упаковки.



«Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый, — пояснял бывший капитан. — Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2 750 мешков».



Взрыв произошел 4 августа. В результате оказался полностью разрушен порт, половина зданий города повреждены. Среди них президентский дворец, офис премьер-министра, здание аэропорта. Погибли более 100 человек, несколько тысяч пострадали.

Селитру перевозило судно Rhosus хабаровского бизнесмена Игоря Гречушкина. Более 2,5 тысячи тонн взрывчатого вещества хранились после того, как это судно в 2013 году зашло в порт из-за низких мореходных качеств.