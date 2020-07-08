Казань вошла в десятку самых популярных направлений для семейных путешествий

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Казань вошла в десятку самых популярных городов для семейных путешествий летом. Такие данные представил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности.

Столица Татарстана заняла восьмое место в рейтинге семейных путешествий. В среднем, семьи останавливаются здесь на 4,2 ночи, выделяя на проживание 1 942 рубля в сутки.

Самым популярным направлением для путешествий стал карельский город Лахденпохье. За ним идут Осташков Тверской области и Ярославль. Санкт-Петербург занял четверное место. Замыкает пятерку лидеров Краснодар.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что турпоток в Татарстан восстановился примерно на треть.

