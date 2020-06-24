В Татарстане произошла авария с двумя легковушками и трактором — пострадали четыре человека

В Татарстане произошла авария с участием двух легковушек и трактора. В результате инцидента пострадали четыре человека.

ДТП произошло вчера вечером в Нурлатском районе республики возле поворота на село Фомкино.

По словам очевидцев, водитель «Лады» 12-й модели в темноте не заметил трактор и протаранил его. От удара легковушку откинуло на встречку, где она столкнулась с «Ладой Ларгус».

В аварии пострадал 28-летний водитель „двенашки“ и три его пассажира — 22-летний парень, 24-летняя и 23-летняя девушки. Их госпитализировали, передает «Татар-информ».

Вчера вечером в поселке Салмачи грузовая «Газель» перевернулась и вылетела в кювет. По данным свидетелей аварии, в ДТП пострадали три человека: водитель и двое пассажиров автомобиля.

