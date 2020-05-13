Владельцы домашних животных, заболевшие коронавирусом, должны сообщать о питомцах

В Национальный союз агростраховщиков обратились российские животноводы с просьбой оценить риск заражения сельскохозяйственных животных коронавирусом нового типа. Пандемия может повышать риски содержания поголовья сельхозживотных.

По данным Россельхознадзора, случаи инфицирования животных зарегистрированы только у кошек и собак после их контактирования с зараженным владельцем. Сельскохозяйственные животные коронавирусом не заражались, однако владельцам ферм рекомендуют обязательно сообщать о подозрениях на болезнь на горячую линию Ветуправления по телефону: 8 (800)20-140-32.

Кроме этого, на горячую линию рекомендуют звонить заболевшим коронавирусом, у которых имеются домашние питомцы.

