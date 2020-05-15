В Казани бизнесмен запустил производство одноразовых масок

В Казани предприниматель Георгий Анастасов запустил производство одноразовых защитных масок. Производственная мощность предприятия — 1 млн масок в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Оборудование произведено в Татарстане. Сейчас ведется монтаж второй линии по производству одноразовых масок с носовым фиксатором.

Сырье закупают у республиканских компаний АО «Полиматиз» и ООО «Завод Эластик».

С 12 мая в Татарстане нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. Только за сутки за отсутствие масок наказали 1,5 тыс. человек.

