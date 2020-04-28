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В Альметьевске владельца парикмахерской оштрафовали на 30 тыс. рублей

16:03, 28.04.2020
В Альметьевске владельца парикмахерской оштрафовали на 30 тыс. рублей
Фото: pxhere.com

В Альметьевске владельца парикмахерской оштрафовали за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Так, предпринимателя оштрафовали за то, что в парикмахерской мастера работали без масок, клиенты приходили без предварительной записи, на входе посетителям не мерили температуру, в салоне не было антисептиков.

Также администраторы заведения не завели журнал для учета клиентов с указанием их данных и номеров телефонов, передает «Коммерсант».

Напомним, с 20 апреля в Татарстане возобновили работу парикмахерские.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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