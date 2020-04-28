Профессор КФУ рассказал, когда в Казань придет жара

Фото: Олег Тихонов

В праздники Татарстан ждет летнее тепло

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени» о том, что первые майские праздники ознаменуются совершенно летней погодой:

— Со второго мая температура заметно вырастет из-за влияния антициклона. Он уже совсем скоро до нас дойдет. В воскресенье днем мы ждем до 19 градусов тепла, ночью — до 9 градусов.

Таким образом, температура почти вдвое превысит климатическую норму (она для наших широт установлена на начало мая на 10 градусов по Цельсию). А еще с субботы в республике закончится пасмурная погода и выглянет яркое солнце. Так что те казанцы, которые томятся сейчас в квартирах на самоизоляции и ждут выезда на дачу, теперь могут быть уверенными: огородные работы точно будут в радость. Это уже второй Первомай подряд, когда на улице будет стоять совсем летняя погода.

Зато сейчас мы до нормы не дотягиваем

Что касается дня сегодняшнего, то Юрий Петрович объяснил нам, что сейчас на погоду в Казани по-прежнему влияет фронтальный циклон. Поэтому мы и наблюдаем периодически дожди. Профессор сообщил, что в апреле осадков выпало значительно выше нормы, но пояснил, что это даже хорошо, особенно для сельскохозяйственных культур.

Этот же самый циклон определяет и прохладную температуру воздуха: в ближайшие дни температура в среднем будет ниже, чем климатическая норма (те самые 10 градусов).

Профессор сообщил, что в апреле осадков выпало значительно выше нормы, но пояснил, что это даже хорошо, особенно для сельскохозяйственных культур. Фото Олега Тихонова

— Мы немножко до нее не дотягиваем. Западная Атлантика нас сильно зимой обогревала, на 7—8 градусов аномалия тепла была. А вот в данный период она уже не дает высоких температур, — сказал профессор. До субботы средняя температура днем будет порядка 11 градусов, ночью — 4—6 градусов.

«Вдруг они май повыше сделают»

Что касается прогноза на весь май, то пока, по текущим прогнозам, как сказал Переведенцев, прогноз в пределах нормы.

— Что это значит — в пределах нормы? Это означает, что среднемесячная температура в мае [ожидается] порядка 13 градусов, а осадки — 40 миллиметров, — уточнил профессор.



Наш собеседник рассказал, что этот прогноз Росгидромет составил 30 марта и он основывается во многом на статистических и вероятностных оценках. Сегодня профессор предположил, что через два дня, 30 апреля, Гидрометцентр России может скорректировать этот прогноз: «Вдруг они май повыше сделают».



Переведенцев объяснил «Реальному времени»: долгосрочные прогнозы делаются на основе прогностических статистических моделей и вероятность того, что они сбудутся, составляет не выше 60—70%. Фото Олега Тихонова

Напомним, вчера Юрий Петрович развенчал ошибку в интерпретации заявления научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда: он спрогнозировал рекордно теплый год, в то время как многие СМИ решили, что профессор имел в виду только рекордно жаркое лето. Между тем Переведенцев объяснил «Реальному времени»: долгосрочные прогнозы делаются на основе прогностических статистических моделей и вероятность того, что они сбудутся, составляет не выше 60—70%. А вот прогнозы на ближайшие пять дней, по его словам, имеют весьма удовлетворительную точность.

Дарья Пинегина