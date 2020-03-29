В Зеленодольске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Накануне в Зеленодольске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС вынесли из огня хозяин квартиры, который был госпитализирован с ожогами в Зеленодольскую ЦРБ.
Сообщение о пожаре поступило в 10:21, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Открытое горение было ликвидировано уже в 10:40. Площадь пожара составила 8 кв.м.
«Из квартиры с помощью маски спасаемого был спасён мужчина, передан медикам», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что других обращений за медпомощью не поступало. Причина пожара устанавливается.Происшествия Татарстан
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