В Зеленодольске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Накануне в Зеленодольске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС вынесли из огня хозяин квартиры, который был госпитализирован с ожогами в Зеленодольскую ЦРБ.

Сообщение о пожаре поступило в 10:21, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Открытое горение было ликвидировано уже в 10:40. Площадь пожара составила 8 кв.м.

«Из квартиры с помощью маски спасаемого был спасён мужчина, передан медикам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что других обращений за медпомощью не поступало. Причина пожара устанавливается.