В Казани москвича осудили за кражу из камеры хранения магазина «Пятерочка»

Фото: "Реальное время"

К 2 годам колонии строгого режима приговорил Вахитовский районный суд Казани 36-летнего москвича Андрея Морозенкова. Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района, ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия.



Освободился Морозенко 7 декабря 2018 года, осел в Верхнеуслонском районе, устроился разнорабочим в компанию «СуварСтроит», но уже через год взялся за старое.

Судом установлено: 4 декабря 2019 года москвич тайно похитил мобильный телефон за 10 тысяч рублей в комнате отдыха автомойки на улице Спартаковской. А на следующий день в магазине «Пятерочка» на улице Гудованцева забрал из ячейки камеры хранения чужой рюкзак, в котором были личные вещи, зарядник, наушники и деньги — всего на 8 тысяч рублей.

В суде москвич признал вину и и обещал погасить ущерб потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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