Глава Счетной палаты РФ спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что реальный ущерб мировой экономики от коронавируса можно будет оценить не ранее чем через 1—2 месяца.

По его словам, пока замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта, а рост российской экономики от коронавируса в этом году может замедлиться на 0,1—0,2 процентного пункта.

«Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет. Пока мы можем говорить о предварительных данных», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее ООН оценила ущерб мировой экономики от коронавируса.