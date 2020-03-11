Директору одного из рухнувших заводов «Камгэсэнергостроя» выставили счет на 60 миллионов

Как «Камгэсэнергострой» «убил» собственный завод

Арбитражный суд Татарстана привлек к субсидиарной ответственности бывшего директора челнинского ООО «Завод железобетонных изделий-210» Миндара Галимова. Сумма взыскания составляет 60 млн рублей.

Завод — дочернее предприятие крупного челнинского застройщика ПАО «Камгэсэнергострой». Конкурсное производство там ввели в марте 2016 года по иску ООО «Ак Барс Металл» на 1,6 млн рублей. Но все требования кредиторов тянут на те самые 60 млн рублей. Больше всего завод задолжал налоговикам (21,4 млн рублей) и материнской компании — «Камгэсэнергострою» (15 млн рублей).

Интересно, что и у истца, и у ответчика в этом деле в конечном итоге был один и тот же бенефициар — холдинговая компания «Ак Барс». При этом вскоре после подачи иска выяснилось, что завод уже начал процесс ликвидации собственного юрлица, но от банкротства это не спасло.

Завод — дочернее предприятие крупного челнинского застройщика ПАО «Камгэсэнергострой». Фото chelnyltd.ru

— 130 человек работали там, 6,5 млн задолженность по зарплате была. Производил продукцию очень специфичную, которая подходила только под дома «Камгэсэнергостроя», больше нигде. Весь этот хлам продаем, как возможно… — рассказывает «Реальному времени» о деятельности предприятия конкурсный управляющий Станислав Емельянов.

В результатах инвентаризации фигурирует только небольшая дебиторская задолженность и готовая продукция на 5,5 млн рублей. Как отмечает конкурсник, продать удалось не все — с торгов ушла лишь часть имущества на 4,6 млн рублей.

Галимов принес с собой миллионные убытки



С 2018 года Емельянов начал в суде борьбу за привлечение Галимова к субсидиарной ответственности. Конкурсник указывал суду: Галимов стал директором в мае 2014 года, и в этот период резко уменьшились активы должника и образовались убытки. При этом ответчик не обратился своевременно в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Емельянов говорил в суде: по состоянию на 31.03.2015 доход должника составлял 9,1 млн руб., к 30.06.2016 — только 1 млн рублей. К 31.10.2015 у должника уже был убыток в размере 10,5 млн руб., а к 25.02.2016 убыток подрос уже до 11,4 млн рублей. Кроме того, с июля 2015 года Галимов не выплачивал зарплату сотрудникам, при этом предприятие продолжало работать.

Конкурсник указывал суду: Галимов (на фото) стал директором в мае 2014 года, и в этот период резко уменьшились активы должника и образовались убытки. Фото elitat.ru

— Основания для привлечения достаточно серьезные. По бухгалтерии были снижения, потери активов, которые директор не контролировал и просто игнорировал. Он выступал против, переводил все на «Камгэсэнергострой», хотя доказательств того, что виноват «Камгэсэнергострой», он не представил. Директором он был сам, единолично принимал решения. Человек взрослый, не первый раз на руководящей должности, — комментирует ситуацию Емельянов.

Галимов не стал разъяснять «Реальному времени» свою позицию по делу, сославшись на занятость.

Александр Артемьев