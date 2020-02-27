В ФСБ рассказали о задержании «оружейных баронов»
Пресс-служба ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы, занимавшейся незаконной торговлей оружием. При обысках у подозреваемых нашли 17 единиц оружия глушители и более 250 патронов.
Среди обнаруженного оружия оказались автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер («ПМ», «ТТ», «Наган»).
Также следователи нашли подпольную мастерскую для модернизации оружия, сообщает пресс-служба ФСБ.
Все члены преступной группы являются жителями Свердловской области, отмечается в пресс-релизе. Следственное управление УФСБ по Свердловской области возбудило уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).Происшествия
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