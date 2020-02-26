Гендиректора СК «Татфлот» отдали под суд за сокрытие активов компании

Фото: "Реальное время"/Александр Шакиров

В Казани будут судить генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова. Он признался в сокрытии денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, сообщили «Реальному времени» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.



По версии следствия, руководитель судоходной компании в 2018 году намеренно использовал для расчетов с контрагентами счета подконтрольной организации, и в результате скрыл более 5 млн рублей, на которые могли обратить взыскание налоговики и приставы.

Преступление выявлено следователями в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту невыплаты заработной платы. В 2019 году работа силовиков обернулась полным погашением задолженности в 120 млн рублей перед 600 работниками АО «Судоходная компания «Татфлот». Тогда виновный руководитель отделался судебным штрафом.

Налоговая задолженность на данный момент также погашена, уточняют в Следственном управлении.