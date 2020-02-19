В Казани поезд сбил подростка, который торопился домой
В Казани электропоезд насмерть сбил подростка, перебегающего железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.
Трагедия произошла вечером 16 февраля на железнодорожном перегоне «Дербышки — Компрессорный». Машинист электропоезда, заметив фигуру человека, перебегающего пути, нажал на тормоза и подал звуковой сигнал. Однако столкновение произошло, парень погиб на месте.
Установить личность удалось позже. Стало известно, что погибший является 16-летний подросток который в тот вечер был на дне рождении друга. Он спешил вернуться домой до 22.00.
Ранее в РЖД предложили сажать в тюрьму за аварии на переездах.
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