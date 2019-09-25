РЖД предлагает сажать в тюрьму за аварии на переездах

Руководство Российской железной дороги выступило с предложением ввести уголовную ответственность для тех водителей, которые выезжают на ж/д переезды на запрещающий сигнал семафора, что в итоге приводит к столкновению с поездами.

Так, замглавы ОАО РЖД Шевкет Шайдуллин предложил расширить ст. 264 УК РФ (о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Такая мера наказания предусмотрена для лиц в состоянии алкогольного опьянения, по вине которого погибли двое и более человек или при оставлении места аварии. Виновным грозят сроки от двух до пятнадцати лет заключения.

Необходимость внесения поправок в закон замглавы назвал заботой о безопасности пассажиров.

Однако депутаты сочли данную инициативу избыточной. По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, нужно оснащать переезды защитными приспособлениями или строить железнодорожное полотно так, чтобы оно не пересекалось с дорогой, а не вводить поправки в уголовный кодекс, передает «Коммерсантъ» .

Напомним, ранее в Татарстане 16-летнего подростка сбил поезд. Он остался жив, попал в больницу с травмами. По данным следствия, парень переходил железнодорожные пути в наушниках и в капюшоне.