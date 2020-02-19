Полковника МВД обвинили в помехах казанскому бизнесу

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ предъявил итоговое обвинение экс-начальника казанского отдела полиции «Горки» Рафаэлю Габбазову. В нем — три эпизода превышения полномочий, покушение на получение взятки в 1 млн рублей и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.



Вину полковник в отставке не признает, выяснил журналист «Реального времени», побывав на заседании суда по продлению домашнего ареста полицейскому.

Потерпевшими по делу признаны владелец кафе «Восточная кухня» и его внук. Первый в разговоре с «Реальным временем» сообщил — готовит гражданский иск к обвиняемому, а еще признался — Габбазов и его «друзья в МВД» до сих пор мешают работе заведения.

Детали — в материале «Реального времени».