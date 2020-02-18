Татарстанец потерял почти миллион рублей на фейковых торгах на бирже

Фото: Реальное время

МВД Татарстана завело уголовное дело о краже по заявлению 57-летнего жителя Аксубаево: тот рассказал полиции как лишился 920 тысяч рублей на «биржевых торгах».

Сайт для таких торгов он нашел в интернете самостоятельно, «брокер» попросил его открыть счет и внести определенную сумму для участия в аукционах. Таким образом он потратил 920 тысяч рублей, но прибыли не дождался, равно как и объяснений от организаторов, пишет пресс-служба МВД Татарстана.

При этом номер «брокера», как выяснило МВД, зарегистрирован в Великобритании.

Напомним, недавно схожим образом потеряла 320 тысяч рублей жительница Осиново.