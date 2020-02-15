Жительница Осиново потеряла 320 тысяч рублей из-за попытки «поиграть на бирже»

В зеленодольскую полицию поступило обращение от 28-летней жительницы Осиново с заявление о хищении денежных средств с банковской карты.

Как пояснила потерпевшая, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, который предложил ей принять участие в биржевых торгах. Она согласилась, так как ей обещали получение процентов с каждой сделки. Для этого необходимо было установить рекомендованные злоумышленником мобильные приложения, пишет пресс-служба МВД Татарстана.

Потратив, таким образом, более 320 тысяч рублей и не дождавшись ни прибыли, ни объяснений от организаторов «торгов», женщина заподозрила обман.

Номер, с которого позвонили потерпевший, был зарегистрирован в Москве, выяснили в региональном МВД.