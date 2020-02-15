В Зеленодольске спасли из огня хозяина частного дома

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне днем в Зеленодольске загорелся частный дом по улице Лесной. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что внутри строения может находиться хозяин дома 1960 года рождения.

Пожарные обнаружили мужчину лежащим на полу рядом с оконным проемом. Он был спасен и передан бригаде БСМП, после осмотра отпущен.

Пожар удалось ликвидировать в течение 10 минут. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил и устройства эксплуатации печей.