В Зеленодольске спасли из огня хозяина частного дома
Накануне днем в Зеленодольске загорелся частный дом по улице Лесной. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что внутри строения может находиться хозяин дома 1960 года рождения.
Пожарные обнаружили мужчину лежащим на полу рядом с оконным проемом. Он был спасен и передан бригаде БСМП, после осмотра отпущен.
Пожар удалось ликвидировать в течение 10 минут. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил и устройства эксплуатации печей.Происшествия Татарстан
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