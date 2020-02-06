«Кремлевская прачка»: подозреваемым в поджоге Никулинского суда Москвы оказался житель Казани
Силовики задержали подозреваемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы — он кинул коктейль Молотова. Им оказался житель Татарстана Руслан Ибрагимов, сообщает телеграм-канал «Кремлевская прачка».
В связи с инцидентом Следком возбудил уголовное дело. По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля мужчина совершил поджог кабинета районного суда на западе Москвы. В результате никто не пострадал.
Как сообщает Baza, на допросе мужчина пояснил, что хотел уничтожить материалы по одному из уголовных дел. За поджог суда ему заплатили 100 тыс. рублей.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым