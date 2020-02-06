«Кремлевская прачка»: подозреваемым в поджоге Никулинского суда Москвы оказался житель Казани

Силовики задержали подозреваемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы — он кинул коктейль Молотова. Им оказался житель Татарстана Руслан Ибрагимов, сообщает телеграм-канал «Кремлевская прачка».

В связи с инцидентом Следком возбудил уголовное дело. По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля мужчина совершил поджог кабинета районного суда на западе Москвы. В результате никто не пострадал.

Как сообщает Baza, на допросе мужчина пояснил, что хотел уничтожить материалы по одному из уголовных дел. За поджог суда ему заплатили 100 тыс. рублей.