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Умер замглавы комитета по транспорту Казани Николай Стукалов

15:11, 30.01.2020
Умер замглавы комитета по транспорту Казани Николай Стукалов
Фото: kazantransport.ru

Сегодня, 30 января, скончался заместитель председателя Комитета по транспорту города Казани Николай Стукалов. Ему было 50 лет.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание состоится 1 февраля в городской больнице №7 в Казани, сообщает транспортный сайт города.

Стукалов родился в Казани 10 мая 1969 года. Был заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Последние 12 лет он проработал в должности заместителя председателя Комитета по транспорту.

Под его руководством осуществлялось транспортное обслуживание масштабных мероприятий мирового уровня, таких как празднование тысячелетия Казани, Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Кубок Конфедерации по футболу и чемпионат мира по футболу.

Происшествия Татарстан
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