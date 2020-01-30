Умер замглавы комитета по транспорту Казани Николай Стукалов

Сегодня, 30 января, скончался заместитель председателя Комитета по транспорту города Казани Николай Стукалов. Ему было 50 лет.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание состоится 1 февраля в городской больнице №7 в Казани, сообщает транспортный сайт города.

Стукалов родился в Казани 10 мая 1969 года. Был заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Последние 12 лет он проработал в должности заместителя председателя Комитета по транспорту.



Под его руководством осуществлялось транспортное обслуживание масштабных мероприятий мирового уровня, таких как празднование тысячелетия Казани, Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Кубок Конфедерации по футболу и чемпионат мира по футболу.