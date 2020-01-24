В Татарстане будет создан новый медицинский центр компетенций

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Центр компетенций предлагает создать в Татарстане на базе одной из эффективно работающих медицинских организаций министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом на коллегии Минздрава РТ сообщила советник руководителя Росздравнадзора Марина Рябкова.

Центр необходим для сопровождения построения региональной модели управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в республике.

Ранее «Реальное время» писало, что показатель смертности в Татарстане снизился более чем на пять процентов.