Совфед собирается в сжатые сроки разработать проект о расширении запрета на двойное гражданство

Комитет Совета Федерации по международным делам разработает законопроект о запрете дипломатам иметь вид на жительство или гражданство другого государства. Документ будет подготовлен в самые сжатые сроки, заявил глава комитета Константин Косачев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии назвала запрет на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности, «давно назревшей проблемой». При этом Матвиенко сообщила, что есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства и дипломатами. По ее словам, «недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству», сообщает «Парламентская газета».

Ранее Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.