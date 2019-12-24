Азату Бикмурзину вручили благодарственное письмо фонда «Возрождение»

В КРК «Пирамида» состоялась торжественная ежегодная церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2019».

Лауреатами конкурса стали 16 руководителей предприятий различных отраслей и сфер экономики республики. Торжественная церемония подведения итогов конкурса прошла при участии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.



— Уходящий год был достаточно результативным для республики, он принес много ярких событий. У нас есть рост индекса промышленного производства, инвестиций и в основной капитал. Есть рост и в объемах продукции сельского хозяйства, рост заработной платы. Республика Татарстан является лидером в нашем федеральном округе по мобилизации во всех уровнях бюджетных и внебюджетных фондов. Эти достижения — это результат слаженной работы наших предприятий и заслуга компетентных управляющих кадров. Хотел бы поблагодарить всех присутствующих в зале за самоотверженный труд, — сказал Минниханов, открывая торжественную церемонию.

Благодарственное письмо фонда «Возрождение» и десятый том Книги благотворителей получил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

— Предприятие «Нижнекамскнефтехим» заканчивает год удовлетворительно. Все производственные планы, которые были поставлены до конца года, будут выполнены. Задачи, которые ставило руководство и акционеры перед нами, мы выполнили. Главным для нас является то, что мы по-прежнему занимаемся активно модернизацией и развитием нашего производства. В активной фазе находится строительство дивинил-стирольного каучука. Мы надеемся, что завершим его строительство к лету 2020 года. Все задачи, которые мы ставим в краткосрочной и среднесрочной перспективе, идут в соответствии с графиком, — рассказал «Реальному времени» Азат Бикмурзин.



Напомним, в этом году запуск масштабной модернизации биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» повлиял на рейтинг высокой устойчивости Татарстана.