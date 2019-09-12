Реконструкцию БОС «Нижнекамскнефтехима» отнесли к событиям, повлиявшим на рейтинг устойчивости Татарстана

По итогам августа 2019 года Татарстан наряду с Магаданской областью возглавил рейтинг регионов России с высокой устойчивостью. Данные были опубликованы фондом «Петербургская политика». Республика набрала на 0,1 балла больше, чем в июле, а ее рейтинг составил 7,8 балла.



К позитивным событиям социально-политической жизни региона эксперты отнесли проведение в Казани Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, запуск в Набережных Челнах индустриального парка Haier одноименной китайской компании и завода по производству стиральных машин, включение экспертами ВШЭ Татарстана в топ-5 регионов с наименьшим риском социальной эксклюзии (4,6%).

На рейтинг высокой устойчивости Татарстана также повлиял запуск после масштабной модернизации биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Анализируя негативные события в Татарстане, эксперты фонда выделили несколько ключевых моментов. Среди них — забастовка крановщиков в Казани с требованием повышения зарплат и соблюдения норм безопасности на рабочих мест, митинг в Альметьевске против строительства вблизи города химического завода компании «Татнефть», а также высокая стоимость жилищных услуг по России, по данным Росстата.