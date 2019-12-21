Три человека погибли в ДТП в Башкирии
Сегодня, 21 декабря, на автодороге муниципального значения Аскарово — Давлетово, в 1 км от населенного пункта Кушеево в Абзелиловском районе Башкирии, столкнулись Skoda Fabia и ZAZ Chance.
В результате ДТП три человека погибли, четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в больницу.
На месте находятся сотрудники экстренных служб, причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.ПроисшествияАвто Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым