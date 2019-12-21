Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Сегодня, 21 декабря, на автодороге муниципального значения Аскарово — Давлетово, в 1 км от населенного пункта Кушеево в Абзелиловском районе Башкирии, столкнулись Skoda Fabia и ZAZ Chance.

В результате ДТП три человека погибли, четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в больницу.

На месте находятся сотрудники экстренных служб, причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.