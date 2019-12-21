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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Башкирии

19:45, 21.12.2019
Три человека погибли в ДТП в Башкирии
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Сегодня, 21 декабря, на автодороге муниципального значения Аскарово — Давлетово, в 1 км от населенного пункта Кушеево в Абзелиловском районе Башкирии, столкнулись Skoda Fabia и ZAZ Chance.

В результате ДТП три человека погибли, четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в больницу.

На месте находятся сотрудники экстренных служб, причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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