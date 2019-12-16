Владелец Louis Vuitton на несколько минут стал самым богатым человеком в мире

Фото: Forbes Real-Time / скриншот

Владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH, в нее входят Dior, Louis Vuitton, Hennessy и другие бренды) Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых людей планеты. Его состояние за день выросло на $1,8 млрд.

Как пишет Forbes, на 19:00 мск состояние Арно оценивалось в $109,6 млрд. Так он обогнал самого богатого бизнесмена Джефа Безоса, чьи финансы сегодня показывали не лучшие результаты.

Однако через несколько минут Безос вновь выбился в лидеры рейтинга.

Напомним, что основатель Amazon уже уступал лидерство главе Microsoft Биллу Гейтсу. В ноябре состояние Гейтса достигло отметки в $110 млрд.

Ранее Бернар Арно стал третьим в списке самых богатых людей мира, чье состояние перевалило за $100 млрд.