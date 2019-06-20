Владелец Louis Vuitton стал третьим бизнесменом, чье состояние перевалило за $100 млрд

Состояние президента и основного владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно превысило отметку в $100 млрд. Он стал третьим бизнесменом, кто преодолел эту отметку, вслед за Биллом Гейтсом (Microsoft) и Джеффом Безосоим (Amazon).

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Арно достигло отметки в $100,4 млрд 18 июня. В этот день акции LVMH выросли на 2,9%, до рекордных 368,8 евро за бумагу.

Напомним, что в конце января 2019 года капитал основного владельца Louis Vuitton за день вырос на $4,3 млрд.

Безос преодолел планку в $100 млрд в начале 2018 года. Гейтс уже дважды накапливал такое состояние: в 1999 и 2019 годах.

