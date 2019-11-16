Глава Amazon Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком в мире

Глава Amazon Джефф Безос потерял первое место в рейтинге самых богатых людей. Согласно данным списка Bloomberg, его обошел глава Microsoft Билл Гейтс.

Состояние Гейтса оценивается в $110 млрд, Безоса — в $109 млрд. В годовом исчислении капитал основателя Microsoft вырос на $19,5 млрд, а главы Amazon — сократился на $16,2 млрд.

Напомним, что 5 ноября Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей от Forbes. Его занял президент группы компаний Louis Vuitton Mot Hennessy Бернард Арно. На момент публикации заметки, в рейтинге Forbes Гейтс и Арно поменялись местами, у них в активе $107,4 и $107,3 млрд соответственно. Первую строчку занимает Безос с $108.6,6 млрд.