Россиянам разрешили ходить в бассейн без справки

Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок, такое решение вынес Верховный суд России.

Инициатором судебного разбирательства стал Роспотребнадзор. Ведомство настаивало, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку. Исключением являются города, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзоре посчитали, что требование справок является нарушение прав потребителей. Это возлагает на человека дополнительные обязанности и «ущемляет их права по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами», пишет «Российская газета».

Против инициативы выступили руководители бассейнов. Они попытались доказать, что без заключения врачей возникает риск распространения заболеваний, но суды всех инстанций согласились с проверяющими.

Ранее в Казани начали тестировать свод правил для ресторанного бизнеса.