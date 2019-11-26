СМИ: в Татарстане закрыли дело против руководства приюта, которое не сообщило о насилии над воспитанницей

В Татарстане закрыли дело против руководства приюта «Тургай», которое не сообщило в полицию о сексуальном насилии над воспитанницей.

Следователь Арского межрайонного следственного отдела СК по Татарстану не нашел в действиях сотрудников приюта преступлений по статьям «Халатность», «Превышение должностных полномочий» и «Укрывательство преступлений». По мнению СК, в должностные обязанности сотрудников приюта не входит информирование правоохранительных органов о преступлениях в отношении детей, пишет BBC со ссылкой на постановление следователя от 19 ноября.

В прошлом году потерпевшая девочка рассказала учительнице, что пережила сексуальное насилие со стороны знакомого ее матери. Эту информацию передали директору приюта Лилии Закировой, которая впоследствии рассказала следователю, что «удивилась услышанному, не знала, верить ли доводам [девочки] или нет, так как категория данных детей любит фантазировать и не боится врать». Закирова попросила девочку рассказать о произошедшем в письме, но через два месяца сожгла его. В полицию обратились приемные родители ребенка, после чего было возбуждено несколько уголовных дел.