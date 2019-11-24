В Башкирии рыбаки спасли двух лосей на замерзшем пруду

Фото: @kalmash_live

В Башкирии двое рыбаков спасли застрявших на замерзшем пруду лосей. Раненые животные вышли на лед, но из-за скользких копыт не смогли выбраться обратно. На помощь им пришли местные жители, рано утром вышедшие на рыбалку. Об этом сообщает местный паблик.

Случай произошел в деревне Калмашево Чишминского района республики. Двое лосей неизвестным образом оказались посреди замерзшего пруда. Животные не могли выбраться из-за скольжения по льду на копытах. Отмечается, что звери были ранены, жалобно выли. Мужчины предположили, что животные могли пострадать от волков.

В результате спасательной операции удалось оттащить лосей к берегу. Автор поста сообщает, что сейчас с животными все в порядке.

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