В Зеленодольске пожарные спасли две тысячи индюшек

В Зеленодольске благодаря своевременной помощи пожарных добровольцев были спасены две тысячи индюшек.

Пожар случился в помещении птичника №14 ООО «Агрофирма «Залесный». Со слов очевидцев, возгорание началось с кровли птичника.

Первыми на место прибыли пожарные добровольцы ДПК «Большие ключи». Вместе с работниками агрофермы Сергей Алексеев и Радиф Шакиров в считанные минуты справились с возгоранием и потушили пожар до прибытия основных сил.

В результате от огня пострадал лишь край кровли здания. Общая площадь пожара составила один кв. метр, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

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