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В Зеленодольске пожарные спасли две тысячи индюшек

19:18, 22.11.2019
В Зеленодольске пожарные спасли две тысячи индюшек
Фото: realnoevemya.ru

В Зеленодольске благодаря своевременной помощи пожарных добровольцев были спасены две тысячи индюшек.

Пожар случился в помещении птичника №14 ООО «Агрофирма «Залесный». Со слов очевидцев, возгорание началось с кровли птичника.

Первыми на место прибыли пожарные добровольцы ДПК «Большие ключи». Вместе с работниками агрофермы Сергей Алексеев и Радиф Шакиров в считанные минуты справились с возгоранием и потушили пожар до прибытия основных сил.

В результате от огня пострадал лишь край кровли здания. Общая площадь пожара составила один кв. метр, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Ранее в Башкирии сняли на видео спасение собаки, провалившейся под лед.

Происшествия Татарстан
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