На проспекте Победы в Казани сгорел автомобиль

Во дворах на проспекте Победы в Казани минувшим днем сгорел автомобиль Lada Kalina. Видеозапись пожара выложили в социальных сетях.

Пользователи обратили внимание на то, что немногочисленные прохожие никак не отреагировали на пожар. При этом огонь не перекинулся на соседние автомобили. На видео также попал момент, как владельцы нескольких стоящих рядом авто садятся в свои машины и отъезжают подальше от огня. Какие-либо попытки тушения пожара на видео не заметны.

Напомним, в конце октября на трассе в Татарстане после столкновения с легковым автомобилем загорелась фура.

