Хозяину толстого кота подарили пакет акций «Аэрофлота», лишившего его бонусов

Михаилу Галину, который пронес в самолет «Аэрофлота» кота Виктора, чей вес превышал допустимый на два килограмма, подарили пакет акций авиакомпании.

«К сожалению, не контрольный (пакет). Почему бы и не стать акционером? С финансовой точки зрения, считаю, это вполне приемлемо», — цитирует Галина Daily Storm.

По его мнению, несмотря на то, что история с толстым котом получила резонанас в обществе, «Аэрофлот» вряд ли пересмотрит нормы провоза животных.

Кот Виктор стал героем соцсетей после опубликованного его хозяином поста на Facebook, где Михаил рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, Галину пришлось найти кошку-дублера. После инцидента «Аэрофлот» лишил пассажира 370 тыс. миль, накопленных за 14 лет поездок.

История привлекла множество людей и компаний. Так, Ак Барс Банк подарил Галину карту для путешествий по России и 10 тыс. бонусов — миль, которые также можно потратить на перелеты. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов пригласил Галина вместе с котом в Казань.