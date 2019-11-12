Судья о жизни в Челнах в 90-е года: «Вечером нежелательно было выходить на улицу»
Заместитель председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, экс-глава Советского райсуда Казани Радик Габдуллин рассказал в интервью «Реальному времени» о работе в Набережных Челнах.
В 1991 году в Автозаводском суде города он рассмотрел свое первое дело. Габудллин проработал в Челнах до 2000 года, после чего перешел в Верховный суд Татарстана. По его словам, в 90-е были определенные проблемы в автограде.
«Вечером нежелательно было выходить на улицу. Прогулки были чреваты... Еще в городе было очень много угонов машин. И далеко не все стоянки могли обеспечить сохранность личного автомобиля, хотя почти все находились под контролем бандитских образований. У меня тогда машина была и опасения ее лишиться — тоже. Но, к счастью, у меня и моих коллег-судей авто не крали. Челны был непростой город в плане криминогенной обстановки. Но там ввели этот знаменитый закон о возможности внесудебного задержания на 30 суток членов организованных преступных групп. И буквально в течение нескольких месяцев ситуация изменилась кардинально», — отметил судья.
Подробнее — в материале «Реального времени».
Справка
Габдуллин Радик Габдулхаевич
- Родился 22 октября 1964 года в городе Нижнекамске Татарской АССР.
- В 1989 г. окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение».
- в 1989—91 гг. — стажер судьи в Комсомольском и Автозаводском районных судах города Набережные Челны.
- в 1991—1995 гг. — судья Автозаводского райсуда Набережных Челнов.
- в 1995—2000 гг. — судья Набережночелнинского городского суда.
- в 2000—2012 гг. — судья Верховного суда Республики Татарстан.
- в 2013—2019 гг. — председатель Советского районного суда города Казани
- 14 октября 2019 года указом президента РФ назначен заместителем председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
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