Судья о жизни в Челнах в 90-е года: «Вечером нежелательно было выходить на улицу»

Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, экс-глава Советского райсуда Казани Радик Габдуллин рассказал в интервью «Реальному времени» о работе в Набережных Челнах.

В 1991 году в Автозаводском суде города он рассмотрел свое первое дело. Габудллин проработал в Челнах до 2000 года, после чего перешел в Верховный суд Татарстана. По его словам, в 90-е были определенные проблемы в автограде.

«Вечером нежелательно было выходить на улицу. Прогулки были чреваты... Еще в городе было очень много угонов машин. И далеко не все стоянки могли обеспечить сохранность личного автомобиля, хотя почти все находились под контролем бандитских образований. У меня тогда машина была и опасения ее лишиться — тоже. Но, к счастью, у меня и моих коллег-судей авто не крали. Челны был непростой город в плане криминогенной обстановки. Но там ввели этот знаменитый закон о возможности внесудебного задержания на 30 суток членов организованных преступных групп. И буквально в течение нескольких месяцев ситуация изменилась кардинально», — отметил судья.

Подробнее — в материале «Реального времени».