В Елабуге похитили грибы почти на полтора миллиона рублей

В Елабужском районе в одной из компаний была совершена кража более 8 тысяч кг шампиньонов. Сумма нанесенного ущерба превысила 1,4 млн рублей, сообщается на сайте МВД РТ.

Представитель компании разместил объявление о перевозке груза на сайте, подписал договор. Но до места назначения грибы не доехали. Водителю автомобиля позвонили и сообщили другой адрес доставки, представившись собственником груза. Уже на месте неверного адреса груз был перегружен в неустановленный автомобиль.

В настоящее время по инциденту проводятся оперативно-разыскные мероприятия и возбуждено уголовное дело.

Недавно в Казани задержали мошенников за подмену и кражу иномарок.