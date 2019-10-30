Новости бизнеса

04:46 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Из Казани в Будапешт запустили прямой авиарейс

22:50, 30.10.2019
Из Казани в Будапешт запустили прямой авиарейс
Фото: realnoevremya.ru

Wizz Air открыла регулярный рейс Будапешт — Казань — Будапешт. В аэропорт столицы Татарстана прибыл самолет аваикомании, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Международный аэропорт «Казань» с 27 октября перешел на зимнее расписание, которое включает в себя новые внутренние и международные направления.

Помимо рейса в Будапешт с 1 ноября будет запущен первый в истории гражданской авиации Татарстана прямой беспересадочный трансатлантический рейс: Казань — Ла-Романа (Доминикана). Лайнер Boeing-777300 будет летать раз в 14 дней.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров