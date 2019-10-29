Арестован директор Казанской чулочно-носочной фабрики
В Казани по решению Вахитовского райсуда взят под стражу 36-летний директор и владелец Казанской чулочно-носочной фабрики Максим Новоселов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой импортного оборудования на 45 млн рублей.
Расследование ведут сотрудники УВД Казани.
Еще 80 млн рублей с фабрики Новоселова требуют кредиторы в рамках банкротного дела.
Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаФинансыПромышленность Татарстан
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