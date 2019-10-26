Семья в Татарстане отравилась бытовым газом

Накануне вечером в Бугульме в квартире по ул. Тухачевского произошло отравление бытовым газом семьи из трех человек, в том числе ребенка.

На место происшествия выезжали медики и газовики. Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Один из пострадавших, мужчина 1982 года рождения, получил отравление легкой степени, у женщины 1987 года рождения и мальчика 2017 года рождения диагностировали среднюю степень отравления. Всех их госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.

Причина происшествия устанавливается.

