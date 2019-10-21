После прорыва дамбы в Красноярском крае в воде выявили превышение цинка и меди

Росприроднадзор выявил превышение взвешенных веществ, цинка и меди в реке Сейбе ниже прорыва дамбы в Красноярском крае.

«По результатам анализов природных вод реки Сейбы выявлены следующие превышения государственных норм качества природных вод: 1. В точке 500 м ниже прорыва дамбы по взвешенным веществам — в 225 раз, по цинку — в 7,4 раза, по меди — в 21 раз», — указывается в материалах ведомства.

Кроме того, в 2,5 км ниже по течению реки количество взвешенных веществ превышает норму в 195,8 раза, в 4,5 км — в 153,5 раза, по цинку — в 3,6 раза.

Однако превышений по содержанию нефтепродуктов и ртути не выявлено, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в результате прорыва в Красноярском крае было разрушено пять незаконно возведенных дамб.

