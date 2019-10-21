В Казани КАМАЗ снес легковушку, уходя от наезда на пешехода

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Сегодня утром в Казани на Ноксинском спуске КАМАЗ протаранил ВАЗ 2109.

По предварительным данным, водитель грузовика, заметив пешехода, который в последний момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не справился с управлением и влетел в отечественную легковушку, которая стояла припаркованная у края проезжей части.

В результате столкновения обе машины вылетели с проезжей части на тротуар. Видео, на котором показан момент аварии, появилось в соцсетях.

Как сообщается в официальном аккаунте полка ДПС в Казани, по счастливой случайности никто не пострадал.